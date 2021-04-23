23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.

Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2021 14:45
Güncelleme:23.04.2021 14:58
Dünyanın en büyük Türk bayrağı, en yükseğe çekiliyor. Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'i güçlendirilerek sonraki nesillere bırakacağız. Gençler 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz." dedi. Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 1000 metrekarelik bayrak Türkiye'nin en büyüğü." ifadelerini kullandı..
Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.
Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı!
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı!
TBMM'de '3 Nisan Özel oturumu!
TBMM'de '3 Nisan Özel oturumu!
İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
Thodex kurucusuna kırmızı bülten
Thodex kurucusuna kırmızı bülten
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu polis kamerasında
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu polis kamerasında
İşgalden özgürlüğe uzanan 101 yıllık yolculuk
İşgalden özgürlüğe uzanan 101 yıllık yolculuk
Thodex kurucusu için kırmızı bülten talebi
Thodex kurucusu için kırmızı bülten talebi
İşte 128 milyar dolar yalanını ortaya atan iş adamı
İşte 128 milyar dolar yalanını ortaya atan iş adamı
23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı?
23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı?
1. Meclis nasıl açıldı?
1. Meclis nasıl açıldı?
Daha Fazla Video Göster