Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.

Dünyanın en büyük Türk bayrağı, en yükseğe çekiliyor. Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'i güçlendirilerek sonraki nesillere bırakacağız. Gençler 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz." dedi. Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 1000 metrekarelik bayrak Türkiye'nin en büyüğü." ifadelerini kullandı..