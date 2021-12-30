30 Aralık 2021, Perşembe
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Destici’den TURKOVAC açıklaması: Aşıya erişemeyen ülkelere de ulaştırılacak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2021 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Destici bugün uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısına değindi "Türkiye bunu sadece kendi insanına kullandırmakla yetinmeyecek" diye konuştu. BBP Genel Başkanı Destici’nin gündeminde kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler de vardı.