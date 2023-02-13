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Derya Akdoğan enkazdan sağ çıkarıldı! Kahramanları o anları A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 13:38
Hatay'da 26 yaşındaki Derya Akdoğan 178. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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