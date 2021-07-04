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Ders zili yeniden çalıyor! İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...

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Giriş: 04.07.2021 15:34
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı yarın başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri, "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak. Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
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