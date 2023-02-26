26 Şubat 2023, Pazar
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Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep’te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz” dedi.