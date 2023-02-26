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Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2023 11:44
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep’te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz” dedi.
Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!
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