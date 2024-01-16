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Depremzedelerin kira yardımı arttı! Yeni yılda kiracılara ödenen miktar 5 bin TL'ye çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 11:46
Deprem bölgesinde ev sahibi olanlara ve kiracılara verilen destek ödemesi güncellendi. A Haber muhabiri Mücahit Özendi Malatya’dan detayları aktardı.
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