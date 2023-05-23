Depremzedelerin kaldığı oteli bastılar! Depremzedelere çirkin saldırı

Tekirdağ'da belediye tarafından kaldıkları otelleri tahliye etmeleri istenen depremzedeler sözlü saldırıya uğradı. Olayın faili olan iki kişi tutuklandı. Alkollü olduğu düşünülen iki kişi afetzedelerin barındığı oteli basarak onlarla tartıştı hakaret ve küfür etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan failler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken hakarete uğrayan depremzedelerin otellerinden ayrılarak Hatay'a döndükleri öğrenildi.

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