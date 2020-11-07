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Depremzedelerin hukuki hakları neler? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

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Giriş: 07.11.2020 12:37
Güncelleme:07.11.2020 12:38
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra onlarca canımızı kaybettik. Bu depremde 17 bina yerler bir olurken yüzlerce bina hasar gördü Peki bunun sorumlusu kim? Vatandaş can ve mal kaybının hesabını kime soracak? Depremzedelerin hukuki hakları neler? Tüm bu soruların cevabını A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan uzman isimler verdi.

Avukat Görkem Alyanak'ın açıklamaları:

"Hukuki, cezai ve idari yönden bunu işlemek lazım. Deprem sonrası yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları açılabiliyor. Yılına binanın sorumlularına karşı bu adımlar atılabiliyor. Maddi zararı alt ve üst limitiyle ilgili olarak yapılan tespitler sonrası bu ortaya çıkıyor. Kolon kesilmesi belki de en çok tartışılan konulardan birisi de bu. Bu bilinçli taksir suçunu doğuruyor. Hatta 22,5 yıla kadar hapis konuşuluyor."

Avukat Uğur Uzun'un açıklamaları:

"Davalarda zaman aşımı olabilecektir. Türk Borçlar Kanunu 72. Madde bunlar ilgili düzenlemeler yapıldı. Yaşanan zararla ile ilgili 10 yıllık bir zaman aşımı var. Depremden oluşan zarardan dolayı haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren zaman aşımının başlayacağını hukuk genel kurulu sabit görmüştür. Şahısların kendisi tarafından yapılan binalarda projeden sorumlu olanlar ile ilgili yetkili mahkemelerde maddi tazminat davaları tabi açılabilir."

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