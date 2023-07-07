Depremzedelere yeni destek paketi! Bakan Özhaseki: Konuta 500 bin TL, işyerinde 250 bin TL hibe verilecek

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, “: Konuta 500 bin TL, işyerinde 250 bin TL hibe verilecek.” dedi.

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