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Depremzedelere yeni destek paketi! Bakan Özhaseki: Konuta 500 bin TL, işyerinde 250 bin TL hibe verilecek

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 10:47
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, “: Konuta 500 bin TL, işyerinde 250 bin TL hibe verilecek.” dedi.
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