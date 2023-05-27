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Depremzedelere verilecek örnek konutlar A Haber'de! 3+1 ve 2+1 seçeneği... Bakan Kirişci özelliklerini tek tek anlattı

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Giriş: 27.05.2023 19:56
Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş depremleri, yaklaşık 11 şehri etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerin ardından çok sayıda şehirde büyük yıkımlar yaşanırken hükümet bölgede attığı adımlarla başta köy evleri olmak üzere çok sayıda konutun inşasına da başladı. Devlet bölgede yaraları sararken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci depremzedeler için yapılan konutları incelerken örnek daireyi de A Haber ekipleriyle birlikte gezdi. İşte depremzedelere teslim edilecek örnek daireler...
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