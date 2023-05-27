27 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremzedelere verilecek örnek konutlar A Haber'de! 3+1 ve 2+1 seçeneği... Bakan Kirişci özelliklerini tek tek anlattı
Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş depremleri, yaklaşık 11 şehri etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerin ardından çok sayıda şehirde büyük yıkımlar yaşanırken hükümet bölgede attığı adımlarla başta köy evleri olmak üzere çok sayıda konutun inşasına da başladı. Devlet bölgede yaraları sararken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci depremzedeler için yapılan konutları incelerken örnek daireyi de A Haber ekipleriyle birlikte gezdi. İşte depremzedelere teslim edilecek örnek daireler...