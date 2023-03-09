09 Mart 2023, Perşembe
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Depremzedelere verilecek desteğin detayları! Desteklerde miras hukuku esas alınacak
Depremzedelerin yaralarını sarmak için hayata geçirilen 100 bin liralık desteğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre ödemeler miras hukukuna göre; yaşamını yitiren her birey için mirasçısına 100'er bin lira ödeme yapılacak. Anne, baba, kardeşini kaybeden bir çocuğa 300 bin lira ödenecek.