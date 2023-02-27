Depremzedelere ücretsiz diş tedavisi! Mobil ağız ve diş sağlığı aracı Hatay'da

Çadır kent ve konteynerler da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devlet millet seferber. Hatay'da gönüllü dişçiler afet bölgesinde hizmet veriyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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