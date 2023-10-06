Depremzedelere kredi desteği! Orta ve üzeri hasar için hibe ve yapım kredisi desteği verilecek

Depremzedelere kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Şubat depremlerinde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilenlere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek. Ayrıntılar için Malatya'dan A Haber muhabir Barış Türel aktardı.

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