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Depremzedelere kredi desteği! Orta ve üzeri hasar için hibe ve yapım kredisi desteği verilecek

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 10:45
Depremzedelere kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Şubat depremlerinde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilenlere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek. Ayrıntılar için Malatya'dan A Haber muhabir Barış Türel aktardı.
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