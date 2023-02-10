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Depremzedelere giden yardımları 'AFAD görevlisiyim' diyerek çiftliğine istifledi

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Giriş: 10.02.2023 22:25
Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.
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