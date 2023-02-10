10 Şubat 2023, Cuma
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Depremzedelere giden yardımları 'AFAD görevlisiyim' diyerek çiftliğine istifledi
Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.