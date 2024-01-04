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Depremzedeler yeni yuvalar taşınıyor! Anahtar teslimi yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 15:53
Asrın felaketi iki büyük deprem Gaziantep'te büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından binlerce konutun yapımı için seferberlik başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı.
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