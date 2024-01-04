Depremzedeler yeni yuvalar taşınıyor! Anahtar teslimi yapılıyor

Asrın felaketi iki büyük deprem Gaziantep'te büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından binlerce konutun yapımı için seferberlik başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı.

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