Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu! Bakan Özhaseki: 30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlenen törenle 30 bin 723 afet konutunun daha teslimi gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “11 ilimizde yapımı tamamlanan 30 bin 723 afet konutu ve köy evinin daha kura çekimini yaparak hak sahiplerine teslim ettik.” dedi.