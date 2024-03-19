19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu! Bakan Özhaseki: 30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik

Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu! Bakan Özhaseki: 30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 21:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlenen törenle 30 bin 723 afet konutunun daha teslimi gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “11 ilimizde yapımı tamamlanan 30 bin 723 afet konutu ve köy evinin daha kura çekimini yaparak hak sahiplerine teslim ettik.” dedi.
“30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik”
“30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik”
Başkan Erdoğan ’Şoför Esnafları ile İftar’ programında!
Başkan Erdoğan 'Şoför Esnafları ile İftar' programında!
Hatay’da korkunç manzara: Kokudan durulmuyor
Hatay’da korkunç manzara: Kokudan durulmuyor
5 yıl önceki ‘ücretsiz otopark’ sözü unutuldu!
5 yıl önceki ‘ücretsiz otopark’ sözü unutuldu!
Çorum için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Çorum için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası!
Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası!
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı
Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı
Başkan Erdoğan: Ankara yavaşlıktan kurtulmalı
Başkan Erdoğan: Ankara yavaşlıktan kurtulmalı
Mustafa Tutuk A Haber’de
Mustafa Tutuk A Haber'de
Özgür Özel’den darbe çağrısı mı? Ne demek istedi?
Özgür Özel’den darbe çağrısı mı? Ne demek istedi?
Kuzey Irak’ta bir asker şehit
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
Daha Fazla Video Göster