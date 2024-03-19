19 Mart 2024, Salı
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Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu! Bakan Özhaseki: 30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlenen törenle 30 bin 723 afet konutunun daha teslimi gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “11 ilimizde yapımı tamamlanan 30 bin 723 afet konutu ve köy evinin daha kura çekimini yaparak hak sahiplerine teslim ettik.” dedi.