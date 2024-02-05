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Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 09:41
Hatay'da Başkan Erdoğan'ın kura ile teslim ettiği TOKİ hak sahipleri yuvalarına kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden detayları aktardı.
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