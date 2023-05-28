Depremzedeler sandık başında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen afetzedeler, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için valilik tarafından ayarlanan araçlarla memleketlerine gitti. Oy verme işleminin saat 08.00 itibariyle başlamasıyla depremzede seçmenler sandık başına gitti.