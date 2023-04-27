Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres kaydını aldırmayan depremzedeler nasıl oy kullanacak?

6 Şubat depremleri nedeniyle göç etmek zorunda kalan ancak adres naklini yapamayanların sayısının 1,5 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Peki seçmenler nasıl oy kullanacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN