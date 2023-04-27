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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres kaydını aldırmayan depremzedeler nasıl oy kullanacak?

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 15:22
Güncelleme:27.04.2023 15:22
6 Şubat depremleri nedeniyle göç etmek zorunda kalan ancak adres naklini yapamayanların sayısının 1,5 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Peki seçmenler nasıl oy kullanacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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