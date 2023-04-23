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Depremzedeler köy evlerine kavuştu! Başkan Erdoğan'a teşekkür

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 12:13
Depremzedeler yeni yapılan köy evlerinde ilk günü geçirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları aktardı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan' teşekkür etti "Cumhurbaşkanımızın sayesinde evimize kavuştuk"  ifadelerini kullandılar.
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