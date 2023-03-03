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Depremzedeler kazan kapısı olarak görülüyor! Bir darbe de ev sahiplerinden

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Giriş: 03.03.2023 12:53
Güncelleme:03.03.2023 12:58
Depremzedelerin en çok göç ettiği Ankara'da konut kiraları yüzde 100 arttı. En çok kira artışı ve fırsatçı olan ilçeler ise sırasıyla Çankaya, Keçiören ve Altındağ. Peki söz konusu bu fahiş kira artışının cezası ne olacak?
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