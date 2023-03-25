25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremzedeler için yapılan kalıcı konut örneği! Afet konutu ve köyle evleri için hummalı çalışma

Depremzedeler için yapılan kalıcı konut örneği! Afet konutu ve köyle evleri için hummalı çalışma

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 11:28
24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan deprem konutları 1 yılda teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde TOKİ tarafından yapılan o kalıcı konutlar hiç zarar görmedi. A haber ekibi Malatya'da deprem konutlarından birindeydi. Sahadaysa yapımına başlanan konut ve köy evleri için hummalı çalışmalar sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaş emekli maaşına ne diyor?
Vatandaş emekli maaşına ne diyor?
İşte kalıcı konut örneği!
İşte kalıcı konut örneği!
Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı
Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı
Togg’da son saatler! Vatandaşlar hayran kaldı
Togg'da son saatler! Vatandaşlar hayran kaldı
Seferberlik! Riskli binalar yıkılıyor
Seferberlik! Riskli binalar yıkılıyor
Hatay’da Bakan Erdoğan sevgisi!
Hatay'da Bakan Erdoğan sevgisi!
CHP’de aday listeleri nasıl hazırlanıyor?
CHP’de aday listeleri nasıl hazırlanıyor?
Kılıçdaroğlu’na tepki: Dağa çık...
Kılıçdaroğlu’na tepki: Dağa çık...
Bin 500 konutun inşası başladı!
Bin 500 konutun inşası başladı!
Tarımda yeni dönem başlıyor!
Tarımda yeni dönem başlıyor!
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi!
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi!
Cami minaresiz leylekler yuvasız kaldı
Cami minaresiz leylekler yuvasız kaldı
Daha Fazla Video Göster