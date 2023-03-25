Depremzedeler için yapılan kalıcı konut örneği! Afet konutu ve köyle evleri için hummalı çalışma

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan deprem konutları 1 yılda teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde TOKİ tarafından yapılan o kalıcı konutlar hiç zarar görmedi. A haber ekibi Malatya'da deprem konutlarından birindeydi. Sahadaysa yapımına başlanan konut ve köy evleri için hummalı çalışmalar sürüyor.

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