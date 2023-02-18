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Depremzedeler için sağlık hizmeti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 18:09
Deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için aile sağlığı merkezleri kurulacak. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Depremzedeler için sağlık hizmeti
Depremzedeler için sağlık hizmeti
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