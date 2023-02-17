17 Şubat 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremzedeler için 18 vagon dolusu insani yardım Hamburg'dan yola çıktı!
Almanya'nın Hamburg kentinde özel demiryolu şirketi işleten iş insanı Adem Gülaz deprem sonrası yapılan yardımlara büyük bir katkıda bulundu. Kendi imkanlarıyla bir tren ve 18 vagon kiralayan Gülaz afet bölgesi için toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmasına ön ayak oldu. Duygulandıran girişim Almanya'daki Türk diplomatları da harekete geçirdi. Almanya'dan gelen treni Edirne'de AFAD yetkilileri karşılayacak.