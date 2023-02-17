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Depremzedeler için 18 vagon dolusu insani yardım Hamburg'dan yola çıktı!

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Giriş: 17.02.2023 10:29
Almanya'nın Hamburg kentinde özel demiryolu şirketi işleten iş insanı Adem Gülaz deprem sonrası yapılan yardımlara büyük bir katkıda bulundu. Kendi imkanlarıyla bir tren ve 18 vagon kiralayan Gülaz afet bölgesi için toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmasına ön ayak oldu. Duygulandıran girişim Almanya'daki Türk diplomatları da harekete geçirdi. Almanya'dan gelen treni Edirne'de AFAD yetkilileri karşılayacak.
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