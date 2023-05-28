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Depremzede yetiştiricilere karşılıksız 43 bin 618 hayvanın dağıtımı başladı

İHA
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Giriş: 28.05.2023 13:46
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan afetzedelere, 43 bin 618 hayvanın tamamı hibe olarak dağıtımı yapılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın yerine karşılıksız olarak yeni hayvanların verileceğini kaydetti.
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