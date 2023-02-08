08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: "Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz"

Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: "Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 17:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın Onikişubat Stadyumu'na kurduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi. "Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu." diyen depremzede kadın, "İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne senden musibet eksik oldu ne bizden... Çünkü Peygamberi sevdiğimiz için. Ne kadar da musibet gelse, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben, devletten yardım almıyorum, ayaklarımın üzerinde dikiliyorum. Gece, gündüz derdim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza, babamıza sığındık." dedi.
Depremzededen Erdoğan’a duygulandıran sözler
Depremzededen Erdoğan'a duygulandıran sözler
Battal İlgezdi’den akılalmaz uygulama!
Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama!
İşte 140 kişinin olduğu otel enkazı!
İşte 140 kişinin olduğu otel enkazı!
İŞTE FELAKETİN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ
İŞTE FELAKETİN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ
Mucize haberleri peş peşe geliyor!
Mucize haberleri peş peşe geliyor!
60. SAATTE GELEN MUCİZE
60. SAATTE GELEN MUCİZE
Başkan Erdoğan Pazarcık’ta çadır kenti gezdi!
Başkan Erdoğan Pazarcık’ta çadır kenti gezdi!
Cemre bebeğin kurtarılma anı
Cemre bebeğin kurtarılma anı
A Haber bir mucizeyi daha görüntüledi
A Haber bir mucizeyi daha görüntüledi
Yabancı ekiplerin kurtarma anları!
Yabancı ekiplerin kurtarma anları!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
59. Saatte gelen mucize!
59. Saatte gelen mucize!
Daha Fazla Video Göster