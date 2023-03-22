22 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı! Bakan Kurum'dan hayati istek: Seçimi ne olur kazanın! 6'lı masa bize ev yapmaz
Bakan Murat Kurum'un Gaziantep Nurdağı’ndaki TOKİ şantiyesini incelediği sırada vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede vatandaşlar, "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa" dedi.