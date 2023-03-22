Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı! Bakan Kurum'dan hayati istek: Seçimi ne olur kazanın! 6'lı masa bize ev yapmaz

Bakan Murat Kurum'un Gaziantep Nurdağı’ndaki TOKİ şantiyesini incelediği sırada vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede vatandaşlar, "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa" dedi.