Depremzede vatandaşların dikkatine! 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma rehberi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta oy kullanabilmeleri için yapacakları yeni adres beyanını, 17 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapabileceklerini bildirdi.