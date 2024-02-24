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Depremzede kuaför Avrupa şampiyonu oldu! Konteynerden şampiyonluğa giden yol

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 22:01
Güncelleme:24.02.2024 22:06
Malatyalı depremzede kuaför Şener Eroğlu mesleğinin önde gelen isimlerinden. 22 ülkenin katıldığı Avrupa Kuaförler Şampiyonası’nda 1. kimseye kaptırmadı. Şener Eroğlu mevsimlerin dönüşümü adlı kesimiyle birinci oldu.
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