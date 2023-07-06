Depremzede çocuklar için gezici kütüphane! Hem kitap okuyor hem sosyalleşiyor

Asrın felaketinden etkilenen Diyarbakır'da depremzede çocuklar kendilerine tahsis edilen gezici kütüphaneyle hem kitap okuyor hem de sosyal etkinliklere katılma imkanı yakalıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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