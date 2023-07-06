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Depremzede çocuklar için gezici kütüphane! Hem kitap okuyor hem sosyalleşiyor

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 11:35
Asrın felaketinden etkilenen Diyarbakır'da depremzede çocuklar kendilerine tahsis edilen gezici kütüphaneyle hem kitap okuyor hem de sosyal etkinliklere katılma imkanı yakalıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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