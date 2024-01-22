Depremzede çiftçilere hayvan desteği! 6 bine yakın büyükbaş dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesine 6 bine yakın büyükbaş, 43 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.

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