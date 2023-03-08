08 Mart 2023, Çarşamba
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Depremlerin ardından İstanbullu'da yoğun göç yaşanıyor! Fatih ve Bağcılar'dan yoğun göç
Muhtemel İstanbul depremi öncesi megakentten son 20 yılın en büyük göçü yaşanıyor. Riski bölgelerde oturanlar çevre illere gidiyor. En çok hangi ilçelerden göç oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan TÜGEM Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.