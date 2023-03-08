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Depremlerin ardından İstanbullu'da yoğun göç yaşanıyor! Fatih ve Bağcılar'dan yoğun göç

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 15:58
Muhtemel İstanbul depremi öncesi megakentten son 20 yılın en büyük göçü yaşanıyor. Riski bölgelerde oturanlar çevre illere gidiyor. En çok hangi ilçelerden göç oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan  TÜGEM Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
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