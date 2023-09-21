Depremler obruk oluşumunu tetikliyor! İç Anadolu için Obruk Eylem Planı

Tarımsal üretimde yer altı sularından yararlanmak için açılan kuyuların yarattığı obruklar son yıllarda özellikle İç Anadolu'da çoğalmaya başladı. Yetkililerse obruk oluşumunu yaşanan artçı sarsıntıların da tetiklediğini açıkladı.

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