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Depremler obruk oluşumunu tetikliyor! İç Anadolu için Obruk Eylem Planı

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Giriş: 21.09.2023 09:10
Güncelleme:21.09.2023 09:13
Tarımsal üretimde yer altı sularından yararlanmak için açılan kuyuların yarattığı obruklar son yıllarda özellikle İç Anadolu'da çoğalmaya başladı. Yetkililerse obruk oluşumunu yaşanan artçı sarsıntıların da tetiklediğini açıkladı.
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