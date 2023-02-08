Depremle yüreklere kor ateşler düştü! Ölen kızının elini bir an olsun bırakmadı...

Kahramanmaraş merkezli iki depremle yüreklere ateş düştü. Birbirinde acı hikayeler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta çekilen bu fotoğraf depremin acı simgeleri arasında yer aldı. İşte onlardan bazıları...

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