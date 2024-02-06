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Depremin yıl dönümünde Hatay'da Lütfü Savaş'a büyük protesto! Anma töreninde istifa sesleri...

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Giriş: 06.02.2024 09:26
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşlar CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yoğun tepki gösterdi. Lütfü Savaş vatandaşların arasında zorla çıkartılırken sokaklar "istifa" sesleriyle yankılandı. Yoğun tepkilere rağmen Savaş'ı yeniden aday gösteren Özgür Özel "Alternatifini bulamadık" sözleriyle kendisini savunmuştu.
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