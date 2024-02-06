06 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremin yıl dönümünde Hatay'da Lütfü Savaş'a büyük protesto! Anma töreninde istifa sesleri...
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşlar CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yoğun tepki gösterdi. Lütfü Savaş vatandaşların arasında zorla çıkartılırken sokaklar "istifa" sesleriyle yankılandı. Yoğun tepkilere rağmen Savaş'ı yeniden aday gösteren Özgür Özel "Alternatifini bulamadık" sözleriyle kendisini savunmuştu.