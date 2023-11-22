22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremin yıktığı kentler yeniden inşa ediliyor! Afet bölgeleri yeniden ayağa kalktı

Depremin yıktığı kentler yeniden inşa ediliyor! Afet bölgeleri yeniden ayağa kalktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 16:51
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi, 11 kentte büyük yıkıma yol açmıştı. Devlet afetin yaralarının sarmak için bir an olsun durmadı. Yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa etti, etmeyi de sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afet bölgeleri yeniden ayağa kalktı
Afet bölgeleri yeniden ayağa kalktı
İsrail ile BAE arasında enerji iş birliği!
İsrail ile BAE arasında enerji iş birliği!
Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde tarihi mesaj
Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde tarihi mesaj
Yeni faylar nerelerde? İşte harita
Yeni faylar nerelerde? İşte harita
Kasım ayı indirimlerine dikkat!
Kasım ayı indirimlerine dikkat!
Akşener bir saat dedikodu yaptı
"Akşener bir saat dedikodu yaptı"
YÖK’ten burs müjdesi
YÖK'ten burs müjdesi
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Has altın alırken dikkat
Has altın alırken dikkat
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek
Başkan Erdoğan Mısır'a gidecek
Daha Fazla Video Göster