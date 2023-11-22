Depremin yıktığı kentler yeniden inşa ediliyor! Afet bölgeleri yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi, 11 kentte büyük yıkıma yol açmıştı. Devlet afetin yaralarının sarmak için bir an olsun durmadı. Yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa etti, etmeyi de sürdürüyor.

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