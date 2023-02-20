20 Şubat 2023, Pazartesi
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Depremin vurduğu Kırıkhan’da 5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde birçok bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Enkaz altında birçok vatandaşımızı da kaybettik. Deprem bölgesine giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu depremin vurduğu Kırıkhan'da 5 katlı binadan geriye sadece balkonu ekranlara taşıdı.