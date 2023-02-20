20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremin vurduğu Kırıkhan’da 5 katlı binanın sadece balkonu kaldı

Depremin vurduğu Kırıkhan’da 5 katlı binanın sadece balkonu kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 14:51
Güncelleme:20.02.2023 15:23
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde birçok bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Enkaz altında birçok vatandaşımızı da kaybettik. Deprem bölgesine giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu depremin vurduğu Kırıkhan'da 5 katlı binadan geriye sadece balkonu ekranlara taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
İşte depremin ürküten boyutu
İşte depremin ürküten boyutu
15 bin esnaf çalışamaz durumda
15 bin esnaf çalışamaz durumda
Tarihi mirasımız da ağır hasarlı
Tarihi mirasımız da "ağır hasarlı"
Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi...
Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi...
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
AFAD’dan flaş açıklama
AFAD'dan flaş açıklama
İşte Antakya’daki büyük yıkım
İşte Antakya’daki büyük yıkım
Yeni şehirler için ilk ihale...
Yeni şehirler için ilk ihale...
İkrime Sabri: Enkaz altında kalanlar şehittir
İkrime Sabri: Enkaz altında kalanlar şehittir
Taşan deniz suyu çekildi
Taşan deniz suyu çekildi
Daha Fazla Video Göster