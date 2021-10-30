Depremin üzerinden geçen 1 yılda neler yapıldı? Depreme hazır olmak için neler yapılmalı?

117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. Devlet ve millet el ele ilk günden beri depremzedelerin yanındaydı. Peki aradan geçen bu süre içinde bölgede neler yapıldı? Depreme hazır olmak için neler yapılmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan deprem uzmanı Sinan Öziçer değerlendirdi.

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