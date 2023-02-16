Depremin psiko-sosyal etkisi! Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

Asrın felaketi olan depremin olumsuz sonuçlarından biri de hem bireylerin hem de toplumun psikolojisinde yıkıcı etkilere yol açması. Toplum olarak, travmaların altından kalkabilmemiz için ise bu süreçte uzmanlara büyük bir görev düşüyor. Hem psikolog hem de sosyologların Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırabilmesi için titizlikle çalışmaları gerekiyor. Peki depremin hem birey hem de toplum üzerindeki psiko-sosyal etkisi nedir? Detayları haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN