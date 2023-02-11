11 Şubat 2023, Cumartesi
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Depremin MUCİZE çocukları! İşte Türkiye'yi gözyaşlarına boğan o anlar...
Umutlar tükenmiyor. İşte o mucizeler... Onlar Türkiye'yi yasa boğan depremde umutları yeniden yeşertti. Minicik avcunda annesinin bir tutam saçı... Ağzında süt kokusu... Hayata gözlerini açalı 20 gün olmuştu daha annesiyle karanlıkta kaldı. Ekipler 60'ıncı saatte sadece Kerem bebeği kurtarabildi. Büyük depremlerin küçük savaşçıları onlar. Bedenlerine ağır gelen yüke aldırmadan yaşama sıkıca sarılıyorlar.