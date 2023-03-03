03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremin merkez üssü Pazarcık’ta kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 13:20
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerinde konutlar için ilk kazma vuruldu. İlk etapta Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 kalıcı konut yapılacak. 21 Şubat'tan bu yana 21 bin 244 kalıcı konutun inşasına başlandı. 2 ay içinde 11 ilde toplam 244 bin kalıcı konutun temeli atılacak. 319 bin konutun mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütleri tamamlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan şantiye şefi Serhat Sarıgül aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta ilk kazma vuruldu
Kahramanmaraş'ta ilk kazma vuruldu
Kayıp Erva’dan acı haber!
Kayıp Erva'dan acı haber!
Depremzedelere büyük ayıp!
Depremzedelere büyük ayıp!
Deprem sonrası DASK’a 314 bin ihbar!
Deprem sonrası DASK'a 314 bin ihbar!
Ekrem İmamoğlu’ndan flaş açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama
8 bin 463 konutun daha inşası başladı!
8 bin 463 konutun daha inşası başladı!
Akşener masayı bugün dağıtabilir
Akşener masayı bugün dağıtabilir
Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda
Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda
Depremzedeler vefat edenler için Mevlid-i Şerif okunacak!
Depremzedeler vefat edenler için Mevlid-i Şerif okunacak!
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Yeni faylar tespit edildi
Yeni faylar tespit edildi
İstanbul’un risk haritası! İşte 99 öncesi yapılan binalar
İstanbul'un risk haritası! İşte 99 öncesi yapılan binalar
Daha Fazla Video Göster