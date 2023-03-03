03 Mart 2023, Cuma
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Depremin merkez üssü Pazarcık’ta kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerinde konutlar için ilk kazma vuruldu. İlk etapta Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 kalıcı konut yapılacak. 21 Şubat'tan bu yana 21 bin 244 kalıcı konutun inşasına başlandı. 2 ay içinde 11 ilde toplam 244 bin kalıcı konutun temeli atılacak. 319 bin konutun mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütleri tamamlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan şantiye şefi Serhat Sarıgül aktardı.