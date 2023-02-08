Depremin merkez üssü Pazarcık’ta çadır kent kuruldu, yardımlar dağıtılıyor

7,7 şiddetindeki ilk büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık’ta çadır kent kuruldu. Vatandaşlar çadır kentlere yerleştirilirken ısıtıcı, battaniye, yorgan dağıtımı yapıldı. Bölgede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için de ekipler çalışmaya devam ediyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Murat Onur gelişmeleri aktardı.

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