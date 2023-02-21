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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta fay kırığı kilometrelerce uzuyor

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 14:44
Güncelleme:21.02.2023 14:46
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın dört bir tarafında fay kırıklarını görmek mümkün. Büyük depremlerin ardından Pazarcık'ta tarlada fay kırığı oluştu. Detaylar A Haber muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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