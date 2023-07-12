12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı! Yıkımın simgelerinin uydu görüntüsü

Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı! Yıkımın simgelerinin uydu görüntüsü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2023 09:35
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda hasar gören simge noktaların yanı sıra çadır kent ve konteyner kent olan tarım arazileri de dikkati çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Zirvenin güvenliği Türkiye’den...
Zirvenin güvenliği Türkiye'den...
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
Fondaştan bomba iddia! Aday olma dedim...
Fondaştan bomba iddia! "Aday olma dedim..."
NATO Zirvesi’nde 2. gün
NATO Zirvesi’nde 2. gün
CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor!
CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor!
Kaç köy evi yapılacak?
Kaç köy evi yapılacak?
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
NATO Zirvesi’nde 2. gün
NATO Zirvesi'nde 2. gün
Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den yanıt
Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den yanıt
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Daha Fazla Video Göster