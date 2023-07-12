Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı! Yıkımın simgelerinin uydu görüntüsü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda hasar gören simge noktaların yanı sıra çadır kent ve konteyner kent olan tarım arazileri de dikkati çekti.

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