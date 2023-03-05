Depremin isimsiz kahramanları! Görevleri küçük bir kabinde hayat kurtarmaktı

Asrın felaketinde arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Mehmetçik, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra enkazın yükünü kaldıran kepçe operatörleri de canla başla çalıştı. O kahramanlar yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

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