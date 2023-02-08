Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

Son dakika deprem haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. A Haber ekipleri il il deprem bölgelerindeki son gelişmeleri aktarıyor. Enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Jandarma ekipleri Şanlıurfa'da bir kişiyi enkazdan kurtardı. İşte o anlar...

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