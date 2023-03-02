Depremin ardından mülkiyet sınırları da değişti

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sarsıntıların devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Haluk Özener, yer kabuğundaki kayma nedeniyle, mülkiyet sınırlarının da değiştiğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN