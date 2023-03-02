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Depremin ardından mülkiyet sınırları da değişti

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Giriş: 02.03.2023 10:43
Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sarsıntıların devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Haluk Özener, yer kabuğundaki kayma nedeniyle, mülkiyet sınırlarının da değiştiğini vurguladı.
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