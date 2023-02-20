Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili bugün çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde eğitim bugün başladı. Ayrıca İstanbul'da depreme dayanaksız 93 okul için alınan tahliye kararı sonrası bu okulların öğrencileri de farklı okullarda eğitim alacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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