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Depremin 183'üncü saatinde Hatay Antakya'da 1 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

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Giriş: 13.02.2023 19:43
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
183. saat: 1 kişi sağ çıkarıldı
183. saat: 1 kişi sağ çıkarıldı
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