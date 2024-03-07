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Depreme dayanıklı bina tasarım yarışması! Maket binalar deprem testinde geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 19:52
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde 7. Dask depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında geleceğin mimar ve mühendisleri depreme dayanıklı bina tasarımlarıyla dereceye girmek için çalıştı.
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Depreme dayanıklı bina tasarım yarışması!
Depreme dayanıklı bina tasarım yarışması!
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